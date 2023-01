Marítimo contrata Val Soares para o meio-campo

“Val é jogador do Marítimo. Valdemir de Oliveira Soares é oriundo das Terras de Vera Cruz, mas nasceu na Tailândia há 25 anos”, pode ler-se no comunicado publicado pelos verde rubros no seu sítio oficial.



O médio, que também atua como lateral direito, fez formação no Internacional de Porto Alegre, contando ainda com passagens pela Série B ao serviço do GE Brasil e do Botafogo e do ABC na Série C.



Ao serviço do Coritiba, equipa que ingressou em 2021 para disputar a Série B, realizou um total de 45 jogos e apontou quatro golos, no ano em que o conjunto foi promovido ao patamar mais alto do futebol brasileiro.



Na temporada transata, disputou um total de 29 partidas em todas as competições, 13 delas no Brasileirão.



Na mesma nota, o Marítimo realça o “aprumo técnico, abnegação e remate forte” do novo reforço, que realiza na Madeira a primeira experiência no futebol europeu.



Valdemir Soares, conhecido como Val no mundo do futebol, assinou contrato válido com os insulares até 2025, tornando-se no sexto reforço assegurado pelo Marítimo desde novembro, juntando-se aos avançados Léo Pereira e Brayan Riascos, ao lateral direito Paulinho, ao médio defensivo René Santos e ao guarda-redes Marcelo Carné.