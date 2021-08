Marítimo “em construção” quer primeira vitória na Liga diante do Belenenses SAD

“Temos a ideia de fazer um bom jogo diante de uma equipa difícil, que a nível defensivo está muito bem trabalhada, mas vamos com toda a vontade de fazer as coisas bem e conseguir o resultado que queremos, a vitória”, destacou o técnico espanhol na conferência de imprensa, que teve lugar no complexo desportivo do clube, em Santo António.



O técnico, de 39 anos, assumiu que ainda falta muito para alcançar o que pretende da equipa, explicando que o conjunto ainda se encontra “em construção de absolutamente tudo”, enfatizando que acredita que o Marítimo vai “fazer uma época bonita e tranquila”, mas que primeiro tem de passar por um processo.



O Marítimo ‘revolucionou’ o plantel em relação à época transata com 16 saídas a registar e 15 novas contratações no arranque da temporada, número que não deve parar por aqui.



Joel, um dos dois pontas de lança que o conjunto madeirense possui, saiu lesionando na primeira jornada, disputada dentro de portas, frente ao Sporting de Braga (derrotou a equipa da casa por 3-0) e falha a visita ao reduto do Belenenses, com Alipour a assumir o lugar na equipa inicial.



“Se precisamos de mais um [ponta de lança]? Certamente. O normal é que chegue mais um avançado, tem de chegar. Precisamos de ter mais uma opção. Quando? Não sei. O mercado é dinâmico, mas tenho confiança máxima no clube”, referiu Júlio Velázquez na antecipação ao primeiro jogo fora de portas.



O treinador, que chegou ao clube insular na ponta final da temporada passada, garantiu alterações no ‘onze’ em relação ao encontro frente ao Sporting de Braga.



“Cada jogo pede dinâmicas diferentes e um plano de atuação diferente”, frisou.



Os dois reforços que chegaram nestas duas últimas semanas, nomeadamente o guarda-redes Paulo Victor e o extremo Clésio Baúque, devem integrar a lista de convocados, mas “com conotações diferentes”, segundo o técnico espanhol, que defende que o guardião vem de um processo de competição normal, enquanto o avançado “precisa de mais tempo para ficar ao mais alto nível”.



O Marítimo visita o Belenenses SAD, em partida a contar para a segunda jornada da I liga, marcada para segunda-feira, às 21:15, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.