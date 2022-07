Marítimo empata com Boavista em fecho de estágio

Os tentos do particular disputado no complexo contíguo ao Estádio do Bessa surgiram apenas na etapa complementar, com o italiano Stefano Beltrame a colocar os verde rubros na frente do marcador, mas a resposta dos "axadrezados" surgiu ao cair do pano, por Kenji Gorré, jogador que representou anteriormente o Nacional, antes de ingressar no emblema boavisteiro, em julho do ano passado.O Marítimo despediu-se do estágio no norte do país, num dia em que disputou dois jogos. De manhã, recebeu e venceu o Leixões, da II Liga, por 2-1, no Estádio Municipal de Lousada.O plantel regressou à Madeira voltando ao trabalho na quinta-feira, após um dia de descanso.Ao longo de 10 dias de trabalho no continente, os madeirenses disputaram cinco particulares, tendo vencido o Leixões (2-1), perdido diante do Famalicão (0-2), e empatado frente ao Penafiel (1-1), Casa Pia (0-0) e Boavista (1-1).