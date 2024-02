Marítimo empata em Mafra e atrasa-se na luta pela subida na II Liga

Com este nulo em Mafra, o Marítimo, no quarto lugar, com 41 pontos, deixa ‘fugir0 o Nacional, que nesta jornada venceu o Penafiel (3-2) e ocupa agora isolado o terceiro posto, com 43 pontos. Já o Mafra averbou o quarto jogo consecutivo sem ganhar e ocupa a nona posição da tabela, com 31 pontos.



A primeira parte do jogo foi de fraca qualidade e rarearam as ocasiões de perigo de parte a parte. Aliás, digno de destaque só mesmo um lance do Marítimo, ao minuto 12, quando Borukov rematou forte para defesa de Oláfsson, depois de o próprio guarda-redes do Mafra ter defendido para a frente um primeiro remate de Lucas Silva.



Apesar da entrada mais afoita do Marítimo, sem rasgos individuais e com as defesas mais fortes do que os ataques, Amir e Oláfsson foram espetadores dos primeiros 45 minutos de jogo, que terminou sem que a equipa da casa tivesse feito qualquer remate à baliza dos madeirenses comandados por Fábio Pereira.



Na segunda parte, as duas equipas entraram mais inspiradas no relvado, mais interessadas em atacar a baliza adversária, mas mesmo assim escassearam as oportunidades de golo. Aos 66, Lucas Gabriel rematou para golo, mas Rodrigo Borges foi corajoso e fez um corte providencial para evitar o 1-0.



O mesmo Lucas Gabriel, pouco minutos volvidos, obrigou Amir a aplicar-se na defesa a um livre, e Diogo Almeida, na recarga, rematou à malha lateral da baliza insular.



Aos 75 minutos, o recém-entrado Falé teve a melhor ocasião do jogo para desfazer o nulo. Já dentro da área madeirense, o avançado rematou rasteiro, mas Amir voltou a entrar em ação e segurou o empate para o Marítimo.



O Mafra acabou o jogo em cima do Marítimo, mas sem a mira afinada, Diogo Almeida e Falé desperdiçaram os últimos lances de algum perigo dos ‘saloios’, que assim apenas conquistaram um ponto em mais um encontro no Municipal de Mafra.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Marítimo, 0-0.







Equipas:



- Mafra: Oláfsson, Texel, Ousmane Diao, João Goulart, Gui Ferreira, Pité (Falé, 61), Pedro Bravo, Miguel Sousa (Chriso, 80), Nibe, Mésaque Djú (Diogo, 62) e Lucas Gabriel (Balbúrdia, 76).



(Suplentes: André Paulo, Chriso, Diogo, André Lopes, Queirós, Fabinho, Rodri, Falé e Balbúrdia).



Treinador: Jorge Silas.



- Marítimo: Amir, Igor Julião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, China, Lucas, Xadas (Bernardo, 71), René Santos (Tavares, 87), Francis Cann (Tomás Domingos, 86), Borukov (Noah, 61) e Platiny.



(Suplentes: Samu Silva, Tavares, Dylan, Bernardo, Tomás Domingos, Xico, Noah, França e Fernando Nito).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mésaque Djú (53), Gui Ferreira (59), Júnior Almeida (68), Igor Julião (73) e Platiny (81).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.