Marítimo encerra semana de trabalho com nova vitória diante da equipa B

No segundo teste do dia, os ‘verde rubros´ enfrentaram a equipa secundária, tendo Carlos Parente, que atuava pela equipa B na temporada transata, apontado dois golos no decorrer da primeira parte da partida, disputada no Campo da Imaculada Conceição, com o reforço Higor Platiny, ex-Moreirense, a dilatar a vantagem, e a fixar o 3-0 ao intervalo.



Na segunda etapa, o jovem avançado brasileiro, recém-promovido ao plantel da II Liga, assinou o 'hat-trick', com a formação que disputa o Campeonato de Portugal a reduzir por intermédio de Kanu.



O conjunto orientado por Tulipa somou duas vitórias no dia que finaliza a semana de trabalho, após ter vencido na parte da manhã a Camacha, que atua no quarto escalão, por 3-0, com dois golos de Lucas Silva e um de Francisco Gomes.



O Marítimo arranca na II Liga em 12 de agosto, às 14:00, na visita ao conterrâneo Nacional, tendo atuado no escalão secundário pela última vez na temporada 1983/84 e, ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, onde permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.