Marítimo encontra soluções na equipa B para a visita a Arouca

Vasco Seabra foi ‘forçado’ a alterar a lista de eleitos para a partida que encerra a 22.ª jornada da I Liga, por ter Zainadine e Diogo Mendes a cumprir castigo, após completarem a sequência de amarelos na última ronda, frente ao Estoril Praia (0-0). A solução para preencher as vagas foi encontrada na equipa B.



O médio André Teles, proveniente da equipa secundária maritimista, voltou a merecer o voto de confiança de Vasco Seabra, integrando novamente a lista de convocados, após ter sido opção inicial do técnico, de 38 anos, na vitória caseira diante do Vizela (2-0), no final de dezembro, numa altura em que o conjunto ‘verde rubro’ enfrentou um surto de covid-19.



Moisés Mosquera foi a outra novidade apresentada pelos madeirenses, com o defesa-central, promovido ao plantel principal neste ‘mercado de inverno’ após a saída do colega de posição, Jorge Sáenz, a integrar a lista de escolhidos para o confronto fora de portas. O colombiano, de 20 anos, já contabilizou alguns minutos na I Liga, pelas mãos de Vasco Seabra, na vitória, por 1-2, diante do Portimonense.



De fora das opções continua ainda o capitão Edgar Costa a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda.



O Marítimo, nono classificado, com 25 pontos, visita o Arouca em 16.ª lugar, com 18, na segunda-feira, às 20:15, em jogo que encerra a 22.ª ronda da I Liga de futebol e conta com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.







Lista de convocados:



Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.



Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, China, Leo Andrade e Victor Costa.



Médios: Guitane, Beltrame, Iván Rossi, Bruno Xadas, André Teles e Pelágio.



Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Ricardinho, Henrique e Joel.