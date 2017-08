Marítimo inicia I Liga com vitória sobre o Paços de Ferreira

Lusa 08 Ago, 2017, 18:09 / atualizado em 08 Ago, 2017, 18:44 | Futebol Nacional

Um golo do brasileiro Éber Bessa, aos 57 minutos, foi o suficiente para o "europeu" Marítimo iniciar o campeonato com um triunfo e somar os primeiros três pontos, juntando-se às equipas que seguem no topo da classificação.

Daniel Ramos, técnico do Marítimo, repetiu o onze que conseguiu apurar-se para o play-off da Liga Europa, enquanto Vasco Seabra colocou três reforços de início, André Leão e Bruno Moreira, que regressaram este verão aos castores, e Xavier, extremo que jogou no Marítimo nas três épocas anteriores.



Numa primeira parte com pouca para contar, o Marítimo exibiu grandes dificuldades na construção do seu jogo perante um Paços ‘matreiro’, na expectativa de surpreender em transições rápidas.



O melhor período dos insulares surgiu por volta dos 20 minutos, com a grande ocasião, desperdiçada por Rodrigo Pinho, que recebeu um ‘brinde’ de Bruno Moreira, mas falhou o golo na cara de Mário Felgueiras.



Já a formação nortenha procurou explorar a velocidade de Xavier pela ala direita e tentou a sorte de meia distância, embora sem sucesso.



O Marítimo entrou a pressionar no segundo tempo e, após um aviso do lateral brasileiro Bebeto, aos 54 minutos, chegou mesmo ao golo aos 57.



Luís Martins recuperou a bola e entregou-a a Ricardo Valente, que cruzou para a entrada de Éber Bessa na grande área e o médio brasileiro, mesmo em queda, conseguiu ‘improvisar’ um remate que surpreendeu Mário Felgueiras.



A vantagem esteve perto de ser anulada apenas quatro minutos depois, quando o capitão dos pacenses, Ricardo, cabeceou para a baliza maritimista vazia, valendo o corte decisivo de Luís Martins.



À procura de consolidar o resultado, Daniel Ramos estreou Everton na frente do ataque, e o brasileiro participou aos 76 minutos numa jogada iniciada por Erdem Sen e concluída de cabeça por Ricardo Valente, que esteve perto de marcar à antiga equipa.



O Paços ainda tentou dar a volta à situação, com a entrada de Welthon, mas de pouco valeu, e o Marítimo somou os três pontos, para alegria aos mais de 9.000 espetadores, que aproveitaram o dia de entrada gratuita no ‘Caldeirão’ dos Barreiros.

Com este resultado, o conjunto madeirense igualou Sporting, Portimonense e Rio Ave, todos vitoriosos na primeira ronda, atrás das quais segue um quarteto formado por Vitória de Setúbal, Feirense, Moreirense e Tondela, com um ponto. Na quinta-feira, o tetracampeão Benfica estreia-se, em casa, com o Sporting de Braga, e o FC Porto recebe o Estoril Praia.