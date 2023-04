Marítimo lamenta falecimento de adepto do Desportivo de Chaves

"Neste momento de tristeza para o futebol português, o emblema maritimista endereça os mais sinceros sentimentos à família enlutada pelo momento trágico, que ocorreu em plena bancada, no jogo entre o GD Chaves e SC Braga", escreveram os 'verde-rubros', em nota de pesar divulgada no seu sítio oficial.



No domingo, José Luís Carrasco Cruz, de 72 anos, natural de Verin (Espanha), sofreu uma paragem cardiorrespiratória em plena bancada do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, onde decorria o encontro entre o Desportivo de Chaves e Sporting de Braga, para a 26.ª ronda da I Liga.



O sócio e adepto veio a falecer no Hospital de Chaves - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, de acordo com a nota publicada pelos flavienses na página oficial na internet.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) também manifestou consternação pela morte do referido adepto, endereçando "as mais sentidas condolências à família, amigos e pessoas mais próximas deste adepto".