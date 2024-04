Marítimo mantém-se na luta pela subida

Com esta vitória, construída com os golos de Euller, aos 39 minutos, e Higor Platini, aos 62, a equipa madeirense mantém-se na luta pela subida à I Liga de futebol.



A equipa do Marítimo foi sempre mais perigosa durante a primeira parte, dispondo de várias oportunidades de golo, a primeira aos nove minutos, num cabeceamento de Lucas defendido por Rogério Santos.



Na resposta, quatro minutos depois, o Länk Vilaverdense obrigou o guarda-redes Samú Silva a uma defesa a dois tempos, na sequência de um remate de Gonçalo Teixeira, após deixar para trás o defesa Rodrigo Borges.



Aos 27 minutos, Lucas obrigou novamente o guardião da equipa minhota a uma grande intervenção, na marcação de um livre direto.



O Marítimo voltou a ameaçar a baliza contrária aos 29 minutos, num remate à queima-roupa do avançado Burokov, que o guarda-redes Rogério Santos defendeu para a frente.



O golo acabou por surgir aos 39 minutos, por Euller, na marcação de um livre direto, junto à meia-lua, em que a bola ainda desviou em Batista antes de entrar na baliza da formação do Länk Vilaverdense.



Com uma tarde de sol em Coimbra, o segundo tempo foi jogado a um ritmo mais baixo, mas com o Marítimo a mandar no jogo, embora a formação minhota tivesse estado próxima do empate, aos 56 minutos, num remate cruzado de Gonçalo Teixeira, desviado em cima da linha de golo por Jr. Almeida.



O segundo golo da equipa insular foi marcado aos 62 minutos, por Higor Platini, num lance fabricado por René Santos, que roubou a bola a Ericsson, próximo da meia-lua, driblou o guarda-redes Rogério, e lateralizou para o companheiro finalizar.



O Marítimo esteve próximo do terceiro golo, aos 68 minutos, num remate de René Santos, correspondido com uma boa intervenção do guarda-redes do Länk Vilaverdense.



A formação maritimista não perde há 11 jogos e manteve a quarta posição no campeonato, somando 54 pontos, menos dois do que o Nacional, terceiro classificado, mas que tem um jogo em atraso.



Com 21 pontos, o Länk Vilaverdense afunda-se na última posição da tabela, com menos cinco pontos do que o Belenenses, penúltimo classificado.







Jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra.



Länk Vilaverdense – Marítimo, 2-0.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Euller, 39 minutos.



0-2, Higor Platiny, 62.







Equipas:



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Konaté, Carlos Freitas (Jude, 87), Batista, Maviram, Ericsson (Rohun, 75), Momo Sacko (Sherwin, 75), André Soares, Armando (Boubacar, 62), Bruno Silva (Ansu Fati, 87) e Gonçalo Teixeira.



(Suplentes: Carlos Paulo, Laércio, Rohun, Ansu Fati, Sherwin, Jude e Boubacar).



Treinador: Sérgio Machado.



- Marítimo: Samú Silva, Tomás Domingos, Jr. Almeida (Zainadine, 81), Rodrigo Borges, Fábio China, Lucas Silva (Bernardo, 74), Guirassy (Diogo Mendes, 46), René Santos (Xiko, 74), Euller, Higor Platini e Borukov (Xadas, 61).



(Suplentes: Teixeira, Zainadine, Diogo Mendes, Tavares, Edgard Costa, Dylan, Bernardo, Xiko e Xadas).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Guirassy (07), Armando (26), Bernardo (84), Euller (86) e Maviram (86).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.