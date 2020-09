Marítimo oficializa contratação do avançado iraniano Ali Alipour

O ponta de lança, de 24 anos, venceu os dois últimos campeonatos no Irão, ao serviço do Persepolis, clube que representou deste 2014, tendo sido distinguido com o prémio de melhor marcador, com um total de 24 golos marcados na época 2017/18.



“Sinto-me muito feliz por assinar, será uma nova experiência para mim. Quero ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e marcar golos, muitos golos”, salientou o novo reforço dos madeirenses, à televisão do clube.



O novo ‘leão do Almirante Reis’, internacional pela seleção A do Irão, chega ao Marítimo com um registo de 12 golos em 10 jogos disputados na temporada passada pelo Persepolis.