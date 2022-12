Marítimo oficializa saída de João Henriques

”, pode ler-se no comunicado publicado pelos verde rubros no "site" oficial.O técnico natural de Tomar sucedeu a Vasco Seabra no cargo a escassos dias da sexta jornada da I Liga, encontrando o conjunto na 18.ª e última posição da competição, sem qualquer ponto arrecadado.Ao longo dos últimos três meses orientou a formação insular em 11 partidas oficiais, registando apenas uma vitória, quatro derrotas e três empates, na I Liga, encontrando-se na penúltima posição da tabela classificativa, com seis pontos.O mau momento do conjunto madeirense estendeu-se às restantes competições, tendo sido eliminado da Taça de Portugal e concluído a Taça da Liga no último lugar do Grupo B, sem qualquer ponto averbado.Já sob a orientação de João Henriques, a equipa foi eliminada da Taça de Portugal na primeira eliminatória, diante do Mafra (II Liga).Na Taça da Liga, que coroa o "campeão de inverno", a derrota na passada quarta-feira, diante do Farense (2-0), igualmente do segundo escalão, associada a novo desaire na terça-feira frente ao Sporting (5-0), deixaram João Henriques sem margem de manobra, pelo que o clube decidiu promover nova "chicotada psicológica", ainda antes do termo da primeira volta do campeonato.O treinador que deixa agora o Marítimo já contou com várias experiências na I Liga portuguesa, tendo orientado Paços de Ferreira (2017/18), Santa Clara (2018/19 e 2019/20), Vitória de Guimarães (2020/21) e Moreirense (2021/22).