Marítimo quer continuar a lutar por uma prova da UEFA

Mário Aleixo - RTP 26 Jun, 2017, 11:57 / atualizado em 26 Jun, 2017, 11:59 | Futebol Nacional

O objetivo é o mesmo, mas os êxitos têm consequências, o que ditou a saída de várias peças chave do plantel que o presidente, Carlos Pereira, e o treinador, Daniel Ramos, procuram colmatar.



Raúl Silva, o melhor marcador dos insulares no campeonato, com sete golos, o capitão Fransérgio e o avançado Dyego Sousa mudaram-se para o Sporting de Braga.



No sentido inverso, já chegou Piqueti e a imprensa desportiva dá conta de que Gamboa e Rodrigo Pinho estarão também a caminho da Madeira.



O defesa Pablo Santos, o médio Fábio Pacheco e o avançado Rick Sena são as restantes contratações feitas até ao momento e Diney foi promovido da equipa B para reforçar o eixo defensivo.



No capítulo das saídas, nota também para Gottardi, Alex Soares, Patrick e Deyvison, que terminaram contrato com os insulares (os últimos dois rumaram a Benfica e Arouca respetivamente), além de Xavier, que vai para o Paços de Ferreira.



O internacional moçambicano Zainadine terminou o empréstimo com os chineses Tianjin Teda, mas poderá continuar no Marítimo, desta feita a título definitivo, o que ainda não foi oficializado.



Eis o plantel provisório para 2017/18:



- Guarda-redes: Charles, Rafael Broetto e Amir.



- Defesas: Coronas, Pablo Santos (ex-Paysandu, Bra), Maurício, Diney (ex-equipa B) Luís Martins e Fábio China.



- Médios: Jean Cléber, Erdem Sen, Fábio Pacheco (ex-Vitória de Setúbal) e Éber Bessa.



- Avançados: Ghazaryan, Brito, Edgar Costa, Piqueti (ex-Sporting de Braga), Keita, Djoussé e Rick Sena (ex-Cruzeiro, Bra).



Saíram: Fransérgio (Sporting de Braga), Raúl Silva (Sporting de Braga), Dyego Sousa (Sporting de Braga), Patrick (Benfica), Xavier (Paços de Ferreira), Deyvison (Arouca), Alex Soares, Gottardi e Seidi.