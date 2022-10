Marítimo recebe Arouca com objetivo de reter todos os pontos na Madeira

Os ‘verde rubros’ conquistaram o primeiro ponto na competição na última ronda, frente ao Boavista (1-1), após oito derrotas consecutivas.



“No jogo no [Estádio do] Bessa, tivemos bons indicadores do crescimento da equipa. Obviamente, queremos continuar esse crescimento, mas, principalmente, conquistar os pontos todos do jogo. O que nos escapou no Bessa tem de ser o objetivo principal, vencer. Se pudermos jogar bem, melhor, mas acima de tudo fazer com que os três pontos fiquem na Madeira”, afirmou João Henriques, na conferência de imprensa que teve lugar no complexo desportivo do clube, em Santo António.



O treinador natural de Tomar admitiu ainda que todos querem jogar bem e presentear os adeptos com bom futebol, mas, dado o contexto atual, “os pontos sobrepõem-se a essas questões”.



Na análise ao adversário, o sucessor de Vasco Seabra no comando técnico maritimista realçou a “almofada pontual confortável” que apresenta, mas enalteceu os níveis de confiança do Marítimo, que procura atingir o mesmo estado, apesar do “desconforto” de apresentar apenas um ponto somado.



“Estamos com essa confiança, perante um adversário que está confortável na tabela classificativa, que tem oscilado muito em resultados extraordinários e uns menos bons, mas, mesmo assim, está com 12 pontos, a meio da tabela, o que lhes dá muito conforto. Nós temos o desconforto de só ter um ponto, não o podemos negar”, frisou.



O técnico garantiu que a equipa tem apresentado melhorias significativas, evidenciadas tanto no desaire caseiro ante o Casa Pia (2-1), como na visita aos ‘axadrezados’ (1-1), ou até mesmo na partida mais recente, para Taça de Portugal, que terminou com a eliminação face ao Mafra, da II Liga, já no prolongamento (4-2).



“Já não podemos fazer nada na Taça de Portugal, mas nesta [I Liga] ainda temos muito para fazer e estamos muito confiantes de que vamos dar mais passos em frente. No [Estádio do] Bessa, foi o primeiro de muitos e vamos continuar a lutar para colocar o Marítimo numa posição confortável”, destacou João Henriques.



O treinador de 49 anos confirmou o regresso do defesa Zainadine à lista de convocados, após pouco mais de um mês e meio afastado da competição devido a lesão muscular.



O Marítimo, último classificado, com um ponto, recebe no domingo, às 15:30, o Arouca, que se encontra na 10.ª posição, com 12 pontos, para a 10.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.