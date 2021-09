Marítimo recebe o Moreirense no Estádio da Madeira

”, disse fonte oficial do clube verde rubro.O Marítimo está impossibilitado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de jogar no seu recinto desportivo devido às condições do relvado, que já recebeu duas avaliações negativas, a primeira diante do Sporting de Braga e a segunda frente ao FC Porto.Devido à interdição, os "leões" da Madeira já recorreram ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para receber o Arouca (2-2), em 13 de setembro, para a quinta jornada do campeonato.”, destacou a mesma fonte maritimista, referindo-se ao duelo com o Gil Vicente, que acontece em 31 de outubro, para a 10.ª jornada da I Liga.Já em 2010, com o estádio em obras, o Marítimo teve de recorrer ao recinto dos "alvinegros" para receber o Sporting Fingal (República Checa) e Bangor City (País de Gales), em jogos da pré-eliminatória da Liga Europa.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 12.ª classificado, com seis pontos, defronta o Moreirense, que se encontra na 14.ª posição com a mesma pontuação, na sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Madeira.