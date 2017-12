Marítimo recupera de desvantagem mas falha qualificação

RTP 29 Dez, 2017, 22:00 / atualizado em 29 Dez, 2017, 22:01 | Futebol Nacional

O Marítimo falhou a ‘final four’ da Taça da Liga com os mesmos pontos do Sporting (cinco). Os 'leões' empataram 1-1 com o Belenenses, mas ganharam na diferença de golos na corrida às meias-finais (7-1 contra 4-3).



Everton (11 min.) e Rodrigo Pinho (19, 87) apontaram os golos do Marítimo, Nduwarugira (15) e Luan Santos (19) marcaram para o União.