Marítimo regista primeira vitória diante do Leixões

A formação que disputa o segundo escalão desbloqueou o marcador ao minuto 37 do encontro disputado no Estádio Municipal de Lousada, por intermédio de Kiki Silva, tendo segurado a vantagem até ao intervalo.No segundo tempo, os madeirenses igualaram as contas, aos 65 minutos, através do defesa central Matheus Costa, tendo o novo reforço Lucho Vega (ex-Estoril Praia) fechado as contas a 10 minutos do fim.O Marítimo, que termina esta terça-feira o estágio no norte do país, somou, assim, a primeira vitória em quatro particulares, depois de dois empates, com Penafiel (1-1) e Casa Pia (0-0), e uma derrota, frente ao Famalicão (0-2).A partida ficou ainda marcada pela estreia de Matous Trmal na baliza verde rubra. O guarda-redes checo foi oficializado na segunda-feira, chegando ao emblema madeirense cedido a título de empréstimo pelo Vitória de Guimarães até ao final da temporada, com opção de compra de 90% do passe no valor de um milhão de euros.De início, Vasco Seabra apostou em Matous Trmal, Clésio Baúque, Matheus Costa, André Teles, Leo Andrade, João Afonso, Lucho Vega, Edgar Costa, Bruno Xadas, André Vidigal e Bernardo Gomes.O avançado Carlos Parente foi o único jogador lançado pelo técnico natural de Paços de Ferreira, que poupou jogadores para o segundo jogo do dia, frente ao Boavista, o último antes do regresso, ao início da noite, à Madeira.