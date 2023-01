Marítimo rescinde contrato com Clésio Baúque

”, pode ler-se na nota publicada pelos verde rubros no seu sítio oficial.Clésio Baúque chegou ao Marítimo na temporada transata, proveniente do Azerbaijão, onde atuou nos primodivisionários do Zira FKna e no FK Qabala, tendo disputado 18 partidas oficiais pelos insulares ao longo da época 2021/22.Na presente campanha, o internacional moçambicano foi suplente utilizado em dois jogos, na derrota caseira ante o Gil Vicente (2-1) e o empate no Bessa (1-1), que valeu o primeiro ponto aos maritimistas à nona jornada do campeonato.O extremo internacional por Moçambique já venceu a I Liga ao serviço do Benfica, na temporada de 2015/16, com apenas uma partida oficial disputada.Além de uma liga portuguesa, o atleta, de 28 anos, tem no currículo uma Supertaça moçambicana, conquistada ao serviço Ferroviário de Maputo, em 2012.”, escreveram ainda os maritimistas no comunicado.No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.O atleta natural de Maputo é o terceiro jogador a desvincular-se do emblema madeirense, seguindo-se a Joel Soñora e Miguel Sousa, que também constavam da lista de dispensas.Leo Andrade, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal são os restantes jogadores que integram a lista, sendo os dois últimos cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e Vitória de Guimarães, respetivamente.