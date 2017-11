Marítimo segue em frente na Taça com triunfo no prolongamento

Lusa 19 Nov, 2017, 17:37 / atualizado em 19 Nov, 2017, 17:49 | Futebol Nacional

A formação da I Liga sentiu muitas dificuldades para dobrar a aguerrida equipa do concelho de Famalicão, que milita no Campeonato Portugal, sustentando a vitória num 'hat-trick' de Rodrigo Pinho, que consumou a reviravolta no marcador aos 105 minutos.



Antes, o avançado maritimista tinha marcado aos 41 e 90+3, mas sempre na reação aos tentos da Oliveirense, apontados ambos pelo médio Apolo, aos 36 e 83, sublinhando um jogo no qual não se notaram as diferenças de escalão entre os dois conjuntos.



A equipa da casa provou isso mesmo ao entrar melhor na partida, não se atemorizando perante um adversário com mais rodagem, criando, ainda antes do quarto de hora, as primeiras situações de perigo junto à baliza dos insulares, com Aldair e Caleb em destaque, num par de remates.



Os madeirenses, que pareciam sentir dificuldades em adaptarem-se ao relvado sintético, só esboçaram o seu primeiro remate com perigo, aos 23 minutos, numa iniciativa de Rodrigo Pinho.



Esta reação dos primodivisionários não esmoreceu a galvanizada formação minhota, que, continuava a dominar os acontecimentos e, aos 36 minutos, colocou-se em vantagem, com um remate espevito de Apolo, na sequência de um livre cobrado por Zola.



No entanto, a festa do público da casa não duraria mais de quatro minutos, porque, na resposta, o Marítimo revelou-se letal, quando Rodrigo Pinho aproveitou um ressalto de bola para se isolar e, com frieza, recuperar a igualdade que se manteve até ao intervalo.



No regresso do descanso, o Marítimo surgiu mais concentrado, fazendo valer a sua experiência para circular a bola e desgastar o adversário, dominando os acontecimentos.



Ainda assim, o conjunto da casa não se intimidou e, apostando, nesta fase, no contra-ataque, conseguiu criar algum perigo, nomeadamente num remate de Fabinho.



Apesar deste atrevimento dos locais, pertenceu ao Marítimo, nesta etapa complementar, as melhores ocasiões de golo, nomeadamente em remates de Edgar Costa e João Gamboa, que falharam o alvo por pouco.



Mesmo pressionada, a Oliveirense não se mostrava rendida, e aos 83 minutos conseguiu recolocar-se na frente do marcador, fazendo o 2-1, novamente com o médio Apolo em destaque, desta feita a bisar num cabeceamento certeiro, na sequência de um canto.



Mas, tal como no primeiro tempo, a festa das hostes locais voltou a ser beliscada, com a reação madeirense, já em período de descontos, quando Rodrigo Pinho também assinou um 'bis', na recarga a um livre apontado por Luís Martins, estabelecendo o 2-2 que forçou o prolongamento.



A resistência da estoica formação do concelho de Famalicão sucumbiu neste tempo extra, quando aos 105 minutos Rodrigo Pinho se assumiu como figura do jogo, assinando o 'hat-trick', num cabeceamento, após canto, que consumou a reviravolta e o suado triunfo final, por 3-2.







Jogo no Campo de Ribes, em Santa Maria da Oliveira.



AD Oliveirense - Marítimo, 2-3 (após prolongamento).



Ao intervalo 1-1.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 2-3.



Marcadores:



1-0, Apolo, 36 minutos.



1-1, Rodrigo Pinho, 41.



2-1, Apolo, 83.



2-2, Rodrigo Pinho, 90+3.



2-3, Rodrigo Pinho, 105.







Equipas:



- AD Oliveirense: Palha, Miguel Angelo, Touré, Ricardo Carvalho, Gil, Apolo (Rúben Teixeira, 88), Aldair, Fabinho (Ailton, 86), Caleb, Mohamed e Zola (Italo, 90+3).



(Suplentes: Paulo Ribeiro, Rúben Teixeira, Ailton, Ricardo, Tiago Silva e Italo).



Treinador: Emanuel Simões.



- Marítimo: Amir, Bebeto, Zainadine, Drausio (Ibson, 87), Luís Martins, Fábio Pacheco (Filipe Oliveira, 46), João Gamboa, Jean Cléber, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Edgar Costa (Everton, 71).



(Suplentes: Rafael Broetto, Erdem Sen, Ibson, Diney, Filipe Oliveira, China e Everton).



Treinador: Daniel Ramos.







Árbitro: Vasco Santos (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábinho (14), Drausio (72), Zainadine (75), Aldair (90+1) e Luís Martins (119).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.