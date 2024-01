Marítimo vence dérbi madeirense

Os 'verde-rubros' continuam na quarta posição, mas agora a três pontos dos 'alvinegros', que mantêm a terceira posição, mas veem AVS e Santa Clara fugir na tabela.



Com uma noite para mais tarde recordar, Bruno Xadas foi o homem do jogo, com dois golos de antologia (34 e 45 minutos), sendo que o tento de honra de Carlos Daniel apenas serviu para manter a incerteza até final, desfeita com o golo de Bernardo Gomes, aos 90+5.



Com lotação esgotada nas bancadas, os nacionalistas não se intimidaram com o ambiente adverso e entraram melhor, com Chuchu Ramirez a isolar Dudu Teodora na cara de Amir, que, com uma mancha, evitou o golo.



À passagem da meia hora, depois de um maior ascendente do conjunto de Tiago Margarido, José Bica atirou à barra, isto após cruzamento bem medido por Bruno Xadas.



O mesmo Xadas que, de seguida, 'bisou' no encontro em dois espetaculares remates de fora da área, aos 34 e 45 minutos. O médio formado no Sporting de Braga não deu a mínima hipótese a Lucas França, que não teve culpas em nenhum dos golos.



Na segunda parte, a turma de Fábio Pereira esteve perto de ampliar a vantagem, sobretudo quando José Bica voltou a acertar no ferro, desta feita após iniciativa individual. O jovem avançado ex-Lille fez tudo sozinho e quase marcou um golo 'olímpico'.



À passagem do minuto 67, e quando nada o fazia prever, Carlos Daniel reduziu distâncias para 2-1, num lance em que Amir parece mal batido. O guardião iraniano pode ter a desculpa do relvado, que parece desviar a trajetória da bola, mas podia ter feito bem melhor.



Até final, lance de absoluta loucura já dentro do período de compensação, em que a equipa do Nacional chegou a festejar um possível golo do empate, mas foi pura ilusão de ótica, pois a bola apenas tocou na malha lateral. No contra-ataque que se seguiu, o jovem Bernardo Gomes fez o 3-1 final, num momento de absoluta apoteose para os maritimistas.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - Nacional, 3-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Xadas, 34 minutos.



2-0, Bruno Xadas, 45.



2-1, Carlos Daniel, 67.



3-1, Bernardo Gomes, 90+5.



Equipas:



- Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião, René Santos, Júnior Almeida (Tomás Domingos, 88), Fábio China, Diogo Mendes, Ibrahima Guirassy (Dylan Collard, 88), Bruno Xadas (Noah Françoise, 88), Euller Silva (Bernardo Gomes, 78) Higor Platiny (Francis Cann, 77) e José Bica.



(Suplentes: Pedro Teixeira, Dylan Collard, Tomás Domingos, Francisco França, Noah Françoise, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Francis Cann e Bruno Marques).



Treinador: Fábio Pereira.



- Nacional: Lucas França, Paulo Vítor (Jordi Pola, 72), Ulisses, José Gomes (André Martins Sousa, 72), João Aurélio, Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel (Jota, 81), Gustavo Silva, Dudu Teodora (Rúben Macedo, 57) e Chuchu Ramirez.



(Suplentes: Rui Encarnação, Francisco Gonçalves, Jordi Pola, Diga, André Martins Sousa, Sérgio Marakis, André Sousa, Jota e Rúben Macedo.



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: Iancu Vasílica, (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Vítor (31), Higor Platiny (37), José Bica (45+3), Gustavo Silva (54), Fábio China (83) e Ulisses (90+9).



Assistência: 10.385 espetadores.