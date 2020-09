Marítimo vence Paços de Ferreira com golo de Joel

Graças ao tento solitário do avançado internacional camaronês Joel, no final do primeiro tempo, o emblema ‘verde rubro’ levou a melhor sobre a turma pacense e ainda não conheceu o sabor da derrota nesta segunda fase de preparação para a época 2020/21, após um empate a zero, diante do Rio Ave, e uma vitória sobre a equipa de sub-23 do Braga (3-2).



Lito Vidigal foi a jogo com Amir Abedzadeh, Nanu, Zainadine, René Santos, Fábio China, Bambock, Jean Cléber, Jorge Correa, Edgar Costa, Joel e Getterson, com a entrada de Gonçalo Duarte, Moisés Mosquera, Dejan Kerkez, Marcelo Hermes, Diego Moreno, Pedro Pelágio, Umaro Baldé, Lucas Áfrico, Jefferson e Fumu Tamuzo.



Charles, Rodrigo Pinho e os novos reforços Rúben Macedo e Rafik Guitane não foram utilizados no encontro diante dos pacenses, por opção técnica.