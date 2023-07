Marítimo vence primeiro jogo-treino diante da equipa B

O plantel principal maritimista realizou o primeiro jogo da fase de preparação para a época 2023/24, diante da equipa secundária que disputa o Campeonato de Portugal, um dia antes de rumar para o estágio em Rio Maior, que irá decorrer entre 09 e 15 do presente mês.



O encontro que decorreu no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, foi muito disputado, com o plantel principal a terminar a primeira parte com a vantagem de um golo assinado por Carlos Parente, promovido pelo técnico Tulipa ao plantel principal, à semelhança de Dylan Collard, que marcou o segundo já no decorrer da etapa complementar.



O terceiro e último tento do encontro resultou do trabalho de duas novas aquisições, com o lateral direito Igor Julião (ex- Vizela) a servir o ponta de lança Higor Platiny (ex- Moreirense).



Os ‘verde-rubros’ deram conta, através de um comunicado no seu sítio oficial, de que João Diogo, antigo capitão maritimista, que contou ainda com passagens pelo Belenenses e Estoril Praia vai integrar a equipa técnica da formação B.



“O antigo lateral direito, referência do Marítimo, cumpriu o curso de Nível II, pelo que inicia um período de estágio na equipa técnica de Nelson Jardim”, anunciaram os ‘leões’ do Almirante Reis, desejando sorte ao madeirense que fez formação no clube insular, tendo atuado por cinco temporadas no plantel principal.