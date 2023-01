Marko Grujic desfalca FC Porto por lesão, Zaidu recuperado para a Taça da Liga

Utilizado em 21 jogos esta época, o médio Marko Grujic juntou-se a Francisco Meixedo e ao brasileiro Evanilson no boletim clínico dos `azuis e brancos` e deverá ficar ausente do encontro com o Académico de Viseu, na quarta-feira, das meias-finais da Taça da Liga.

Nas opções do treinador Sérgio Conceição pode surgir o defesa esquerdo Zaidu, que se tinha lesionado durante o êxito na receção aos espanhóis do Atlético de Madrid (2-1), em 01 de novembro de 2022, da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O lateral evoluiu para treino integrado condicionado no domingo, um dia depois de ter integrado a convocatória da vitória lograda pelos campeões nacionais na visita ao Vitória de Guimarães (1-0), para a 17.ª ronda da I Liga, apesar de não constar na ficha de jogo.

O FC Porto, terceiro colocado da I Liga, mede forças com o Académico de Viseu, quinto da II Liga, na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio Municipal de Leiria, em encontro das meias-finais da Taça da Liga, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Na sequência das finais perdidas em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, os `dragões` procuram arrebatar um inédito título na 16.ª edição da competição mais jovem do futebol profissional luso, cuja `final four` também reúne os primodivisionários Sporting e Arouca.