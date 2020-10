"Matam-se todos uns aos outros", diz Baltazar Pinto sobre estrutura do Sporting

Foto: DR

Joaquim Baltazar Pinto, presidente do Conselho Fiscal do Sporting, um dia após os leões terem caído com estrondo da Liga Europa com uma derrota pesada em Alvalade por 4-1 frente ao Lask Linz da Áustria, referiu que dentro do clube há muito gente a desejar o pior.