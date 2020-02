Mateus Pasinato o guarda-redes/avançado

O guardião dos “cónegos” foi o herói do jogo Moreirense-V. Setúbal. Mateus Pasinato foi decisivo no golo marcado pela sua equipa que permitiu o empate obtido pela formação nortenha no último minuto de jogo frente ao V. Setúbal, a um golo. O jogador revelou à Antena 1 como tudo aconteceu.