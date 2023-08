Matheus Aiás reforça Moreirense

O clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, em nota publicada no sítio oficial, realça que o ponta de lança de 26 anos tem “experiência no futebol europeu”, após ter estado vinculado ao Watford, de Inglaterra, e de ter jogado em Espanha, pela equipa B do Granada, pelo Lorca, pela equipa B do Valência, pelo Mirandés, pelo Real Oviedo e pelo Racing de Santander.Na época passada, Matheus Aiás apontou três golos em 35 partidas oficiais ao serviço da equipa da comunidade autónoma espanhola da Cantábria, que milita no segundo escalão.Formado no Ponte Preta, do Brasil, o avançado passou ainda pelo Orlando City, dos Estados Unidos, e é o oitavo reforço dos minhotos para a temporada 2023/24, depois do guarda-redes Caio Secco, dos defesas Fabiano, Dinis Pinto, Gilberto Batista, Maracás e Marcelo e do também ponta de lança Rodrigo Macedo.