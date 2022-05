Matheus Índio reforça meio-campo do Vitória

”, lê-se na nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.Formado nos brasileiros do São Caetano, o jogador de 22 anos representou o emblema da Trofa nas duas épocas anteriores, tendo contribuído para a equipa se sagrar vencedora do Campeonato de Portugal em 2020/21, com a presença em 24 jogos oficiais, e participado em 33 jogos para a II Liga, na época recém-concluída.Em declarações aos meios do clube vimaranense, Matheus Índio realçou que, após uma “grande temporada” na Trofa, escolheu o Vitória para prosseguir a carreira face à “história” que tem, no “ano do centenário”, e disse ser um médio que faz “”.”, disse.