Matheus Reis vê Rio Ave pronto para vencer o Benfica

", disse o jogador brasileiro em declarações ao site do clube vila-condense.Matheus Reis acredita que o facto de os encarnados somarem quatro empates consecutivos nas últimas jornadas fará com que entrem "determinados em inverter esse ciclo", mas prometeu um Rio Ave convicto em travar as intenções do adversário.", vincou Matheus Reis.





Tentar a melhor pontuação de sempre







Como motivação extra para este desafio, surge o objetivo da equipa vila-condense em somar 11 pontos até ao final do campeonato, de modo a bater a melhor prestação do clube na I Liga, obtida em 2017/18, sob o comando técnico de Miguel Cardoso, quando o Rio Ave terminou a prova com 51 pontos.", apontou Matheus Reis.O defesa brasileiro, que volta a ser opção nesta jornada depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Tondela, considera que a equipa "tem mostrado consistência", mesmo reconhecendo que a paragem do campeonato, devido à pandemia de covid-19, trouxe novos desafios ao grupo de trabalho.", vincou Matheus Reis.O Rio Ave, sexto classificado com 41 pontos, recebe esta quarta-feira, em Vila do Conde, o Benfica, segundo com 61, numa partida agendada para as 21h15, que terá arbitragem de Luís Godinho.