Mathieu integra treino do Sporting sob vigilância médica

O veterano defesa central, de 36 anos, está afastado dos treinos desde que sofreu uma lesão no tendão da Aquiles do pé direito no jogo com o Portimonense, disputado em 09 de fevereiro, no qual marcou um dos golos da vitória do Sporting, por 2-1.



Ao contrário de Mathieu, o guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype continuam afastados dos treinos da equipa 'leonina', na academia do clube, em Alcochete, mantendo-se a efetuar tratamento das respetivas lesões.



O Sporting cumpriu a última sessão de trabalho antes de partir - ainda hoje - para a Turquia, onde na quinta-feira defrontará o Basaksehir, no segundo encontro dos 16 avos de final da Liga Europa, depois de se ter imposto por 3-1 no Estádio José Alvalade.