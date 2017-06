Mathieu seria bom reforço para o Sporting

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 12:27 | Futebol Nacional

O defesa português fez dupla com Mathieu na equipa valenciana e guarda uma ideia positiva do colega de profissão: “Fizemos dupla muitas vezes. É muito rápido, tem forte jogo aéreo e sai bem a jogar”.



Ruben Vezo confessou, ao jornalista Nuno Matos, que aprendeu muito com ele (Mathieu) e que recebeu uma importante ajuda do francês.





O defesa gaulês, de 33 anos, 1,89m, é canhoto e “muito experiente”, segundo o português.Mathieu jogou no Sochaux, Toulouse, Valência e atua atualmente no Barcelona.O futebolista português disse desconhecer o interesse do Sporting em Mathieu mas acrescentou: “É um excelente jogador, já o provou. Se fosse para o Sporting seria um reforço importante. A idade não é problema traz experiência”.Mathieu tem mais um ano de contrato com o clube catalão porém o desejo leonino poderá ser travado pela idade do atleta e o elevado vencimento que aufere (2,5 milhões de euros limpos por época).