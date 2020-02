Mathieu treinou sem limitações antes da receção ao Portimonense

"Jérémy Mathieu já integrou a sessão sem quaisquer limitações", refere a nota publicada no site oficial dos `leões` na Internet, dando conta ainda que o avançado brasileiro Luiz Phellype "continua o processo de reabilitação pós-cirurgia", face a uma rotura nos ligamentos do joelho direito.

O habitual titular no eixo da defesa do Sporting, que tinha sido expulso na meia-final da Taça da Liga, falhou o jogo do campeonato com o Marítimo, por castigo, e depois a visita no domingo ao Sporting de Braga, mas já devido à tendinite.

Depois de na quarta-feira ter feito apenas exercícios de recuperação no relvado, o central francês juntou-se hoje ao restante plantel, que teve a companhia do jovem João Silva, habitualmente opção na equipa sub-23 `leonina`.

Os `leões` voltam a treinar na manhã de sexta-feira, em Alcochete, em sessão à porta fechada, a partir das 10h00.

O Sporting, quarto classificado na I Liga, com 32 pontos, os mesmos do quinto, o Famalicão, recebe o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, a partir das 17h30 de domingo.