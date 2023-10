Mau tempo não atrapalhou passagem do Nacional à próxima fase da Taça de Portugal

A partida da terceira eliminatória da prova ‘rainha’ esteve mesmo em risco de não se realizar, devido ao nevoeiro intenso, acompanhado por chuva e vento forte, mas, 30 minutos depois da hora prevista, ficaram reunidas as condições para o apito inicial.



O anfitrião foi superior desde o primeiro minuto, fechando o primeiro tempo a vencer por 3-0, com Luís Esteves a abrir o marcador ao minuto 13, servido por Gustavo Silva, que abandonou o papel de assistente para ‘bisar’ no encontro antes de rumar para intervalo, aproveitando aos 19 uma bola atirada ao poste por Chucho Ramírez e, aos 43, um excelente passe em desmarcação para dilatar a vantagem.



O Mirandela ainda teve duas oportunidades para mexer no marcador, de livre por Diego Parini e num remate de Henrique, que acabaram por esbarrar na extrema atenção do guardião Vinícius Machado.



Os madeirenses entraram na etapa complementar com a mesma determinação, aproveitando dois erros defensivos dos visitantes que permitiram mais dois golos da formação caseira em apenas dois minutos, aos 50, Dudu, recém-entrado na partida, acabou isolado não desperdiçando a oportunidade de aumentar a vantagem, seguindo-se Chucho Ramírez que, apesar de ter escorregado antes do remate chegou ao quinto tento.



O golo de honra do Mirandela surgiu ao minuto 78, num lance muito consentido pelo defesa nacionalista Jordi Pola, que acabou por ‘trair’ o guarda-redes Vinícius Machado, ao falhar o ‘corte’ e a enviar a bola para a própria baliza.



Em cima dos 90 e já sob chuva intensa, o conjunto insular fixou o resultado em 6-1, com Carlos Daniel a subir na ala esquerda e a encontrar Raimar que, ao segundo poste, finalizou com sucesso.







Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Mirandela: 6-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Luís Esteves, 13 minutos.



2-0, Gustavo Silva, 19.



3-0, Gustavo Silva, 43.



4-0, Dudu, 50.



5-0, Chucho Ramírez, 52.



5-1, Jordi Pola, 78 (na própria baliza).



6-1, Raimar, 90.







Equipas:



- Nacional: Vinícius Machado, João Aurélio, Francisco Gonçalves, Paulo Vitor (Jordi Pola, 46), José Gomes, Sérgio Marakis, Luís Esteves, Jota (Carlos Daniel, 31), Gustavo Silva (Guilherme Pira, 46), Chucho Ramírez (Raimar, 65) e Rúben Macedo (Dudu, 46).



(Suplentes: Lucas França, Jordi Pola, Danilovic, Witi, Guilherme Pira, Raimar, Carlos Daniel, André Martins Sousa e Dudu).



Treinador: Tiago Margarido.



Mirandela: Pantera, Gianluca Goudelis (Vergueiro, 84), Edilzo, Luís Amorim, Pedrinho, Diego Parini, Salvador (Alex, 46), Machy (Kamara, 60), Katurra (Ebrima, 46), Afonso Sousa (Maki, 67) e Henrique Almeida.



(Suplentes: Sana Candé, Maki, Alex, Vergueiro, Idelino Colibaly, Kamara e Ebrima).



Treinador: André Irulegui.







Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Salvador (27), Paulo Vitor (45+1) e Alex (64).



Assistência: 242 espetadores.