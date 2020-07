Médio Amine é o primeiro reforço do Farense

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Farense anunciou ter chegado a acordo com o Leixões, da II Liga, "para a transferência a título definitivo" do atleta, sem especificar os valores do negócio., adiantaram os algarvios.Amine Oudrhiri, de 27 anos, representou vários clubes dos escalões inferiores de França antes de chegar a Portugal, na época 2016/2017, para o Lusitano de Vila Real de Santo António.Nas últimas três temporadas, ao serviço do Leixões, o primeiro reforço oficial do Farense para a nova época somou 83 jogos e um golo em todas as competições.

A equipa algarvia, agora com 15 jogadores oficialmente confirmados no plantel, iniciou esta semana os exames médicos, mas os treinos, sob o comando do treinador Sérgio Vieira, só devem arrancar na próxima semana.