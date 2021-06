Médio Fábio Pacheco renova com Moreirense por duas temporadas

“O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o médio Fábio Pacheco para a renovação do vínculo que o ligava à nossa equipa por mais duas temporadas”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.



Fábio Pacheco, de 33 anos, chegou ao emblema da vila de Moreira de Cónegos há três épocas para contabilizar 88 aparições e um golo marcado, depois de também ter representado Paços de Ferreira, Tondela, Vitória de Setúbal e Marítimo na I Liga.



O médio natural de Paredes e formado nos pacenses acumulou ainda uma experiência pelo modesto Rebordosa e alinhou ao serviço da Oliveirense, então no escalão secundário, antes de se assumir como titular do Moreirense e ser um dos ‘capitães’.



Os ‘cónegos’ acertaram a primeira renovação na preparação da temporada 2021/22, sendo que restam definir os casos dos defesas belgo-congolês Anthony D’Alberto e Afonso Figueiredo e do médio Alex Soares, todos com contrato válido até 30 de junho.



Os minhotos terminaram a edição 2020/21 do campeonato no oitavo posto, com os mesmos 43 pontos do rival concelhio Vitória de Guimarães, sétimo, e a três do Santa Clara, sexto, que ocupou a última vaga de acesso às provas europeias de 2021/22.



No sábado, o Moreirense anunciou a aquisição por uma época do treinador João Henriques, que orientou os vitorianos em 2020/21, logo após ter confirmado a rescisão contratual de Vasco Seabra, quebrando um vínculo extensível até junho de 2021.