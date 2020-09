Médio Francisco Ramos assina por três temporadas com o Nacional

Francisco Ramos, de 25 anos, alinhou na temporada passada no Santa Clara, por empréstimo do Vitória de Guimarães.



O médio, que dividiu a sua formação por Varzim, Padroense e FC Porto, ingressou no Guimarães na temporada de 2017/2018, sendo emprestado na época seguinte ao Santa Clara, no qual se manteve por duas temporadas.



Conta com um total de 72 internacionalizações pelas várias camadas jovens de Portugal, divididas entre os sub-16 e os sub-21, bem como pela selecção olímpica.



Em declarações à TV do clube, Francisco Ramos mostrou-se "muito feliz" por ingressar no Nacional, mostrando esperança de que esta "seja uma grande caminhada e uma grande época" para o conjunto madeirense.