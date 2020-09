Médio Guilherme Mantuan assina por três temporadas com Gil Vicente

“Fiquei muito feliz quando soube que havia este interesse e teria a possibilidade de vir para cá. Falamos de um projeto de crescimento, que se enquadra muito bem com aquilo que procuro para a minha carreira”, enalteceu o centrocampista, que também pode atuar como lateral-direito, numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.



Guilherme Mantuan, de 23 anos, terminou a ligação ao Corinthians, no qual se formou e abrilhantou a estreia no escalão sénior com o título de campeão do Brasil em 2017, antes de ser emprestado ao Ponte Preta e cumprir 11 encontros pelo Oeste desde janeiro.



“Todo o brasileiro sonha com o interesse de jogar na Europa e comigo não foi diferente. Portugal é uma grande porta, que dá visibilidade para mostrar o nosso trabalho. Estou grato pelo que vivi no Corinthians, mas tudo o que começa precisa de ter um fim. Inicio agora um novo ciclo aqui no Gil Vicente e estou super motivado”, apontou.



O futebolista natural de São Caetano do Sul junta-se ao guarda-redes Daniel Fuzato, aos defesas Joel Pereira, Souleymane Aw, Talocha e Tim Hall, aos médios Antoine Léautey, Kanya Fujimoto, Leandrinho e Lucas Mineiro e aos avançados Boubacar Hanne e Miullen na lista de reforços confirmados pelos minhotos, que serão orientados por Rui Almeida.



“Já pude perceber que é um grupo muito bom e a malta é toda do bem. Conversei um pouco com o ‘mister’ e passou-me muita confiança. É alguém que sabe muito de futebol e já teve experiência internacional. Temos tudo para fazer uma grande época”, projetou Guilherme Mantuan, que integrou na última semana os trabalhos dos ‘galos’ em Melgaço.



O Gil Vicente deveria permanecer até sábado naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, onde chegou em 30 de agosto e derrotou o Leixões, da II Liga, por 3-0, mas antecipou na quinta-feira o final do estágio, devido à morte do diretor-geral Dito, cujas cerimónias fúnebres decorreram no sábado, em Barcelos, de onde era natural.



Os minhotos têm ainda jogos-treino marcados com Sporting de Braga (quarta, às 19:00, no Estádio Cidade de Barcelos) e Vitória de Guimarães (sábado, em horário e local a designar), que antecedem a deslocação ao Sporting, em encontro da jornada inaugural da I Liga, no dia 19, às 18h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.