Médio Jonatan Lucca é reforço do Farense por duas épocas e meia

", divulgou o clube algarvio nas suas redes sociais.O médio centro, de 25 anos, alinhava no Belenenses SAD desde o início da época passada, quando chegou ao futebol português, tendo somado apenas quatro jogos nesta edição da I Liga e um na Taça da Liga.O jogador brasileiro passou antes por Roma (Itália), Atlético Paranaense (Brasil), Guaratinguetá (Brasil), FC Goa (Índia), Kelantan (Malásia), Pune City (Índia) e Bnei Sakhnin (Israel).Lucca junta-se aos extremos Arnold e Hugo Seco e ao defesa Sávio Rafael como reforços de inverno do clube de Faro.

Com 16 jornadas disputadas, o Farense ocupa o segundo lugar da II Liga, com os mesmos pontos (33) do líder Nacional.