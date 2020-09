Médio Jorge Vilela cedido pelo Portimonense ao Sporting da Covilhã

O jogador, de 24 anos, alinhou na última temporada na equipa de sub-23 do Portimonense, tendo sido utilizado em 32 encontros, apontando dois golos.



Jorge Vilela fez a formação no Freamunde e conta com passagens pelos Aliados Lordelo e Desportivo das Aves.



O médio é o 15.º reforço dos serranos para a próxima época.