Médio Masaki Watai emprestado pelos japoneses do Tokushima Vortis ao Boavista

O médio, de 22 anos, somou um golo e duas assistências nos 22 jogos disputados em 2022, para um total de 128 encontros e 14 tentos nas cinco épocas ao serviço do 15.º atual classificado da II Divisão nipónica, cujo título conquistou por uma vez, em 2020.



Masaki Watai é o sexto reforço do Boavista para 2022/23, após os defesas Robson Reis (ex-Santos) e Vincent Sasso (ex-Servette), o médio Bruno Lourenço (ex-Estoril) e os avançados Salvador Agra (ex-Tondela) e Róbert Bozeník (emprestado pelo Feyenoord).



Os 'axadrezados', que ficaram no 12.º lugar da edição 2021/22 da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 06 e 07 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão para encarar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.