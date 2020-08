Médio Soares termina contrato e abandona Gil Vicente

O centrocampista defensivo, de 31 anos, assumiu preponderância na formação de Barcelos e cumpriu 37 jogos ao longo da última época, na sequência de passagens por Arouca, Cova da Piedade, União da Madeira, Rio Ave, Portimonense, os espanhóis do Recreativo de Huelva e os brasileiros do Vila Nova.



Soares é a 14.ª saída confirmada pelos minhotos, acompanhando os guarda-redes Bruno Diniz e Wellington Luís, os defesas Alex Pinto, Arthur Henrique, Edwin Banguera e Fernando Fonseca, os médios Bozhidar Kraev, Kevin Lopez, Léo Cordeiro e Rúben Ribeiro e os avançados Sandro Lima, Yves Baraye e Zakaria Naidji.



O Gil Vicente designou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os ‘galos’ a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o ‘caso Mateus’.