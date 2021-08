Médio Tiago Silva reforça Vitória de Guimarães após deixar gregos do Olympiacos

Na nota publicada no sítio oficial, os vimaranenses revelaram ter ficado com 50% dos direitos económicos do jogador, após uma operação que "não envolve contrapartidas financeiras", e fixado uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros no contrato do jogador.

O médio ofensivo, de 28 anos, afirmou ter escolhido prosseguir a carreira em Guimarães devido à "grandeza" do clube local e por poder voltar a "estar perto" da família, algo que lhe permite ser "mais feliz" e exprimir melhor o seu futebol.

"Quando estou feliz, sei que o meu futebol flui de outra forma. Eu já conheço a I Liga, já conheço o clube, vou conhecê-lo ainda melhor e estou ansioso para ter este estádio cheio", vincou.

Tiago Silva enalteceu ainda o "equilíbrio entre a experiência e os jovens" no plantel treinado por Pepa, mostrando-se disposto a "acrescentar experiência" e a ser um futebolista "à imagem do Vitória".

O atleta regressou ao futebol nacional após duas épocas fora do país, a última das quais ao serviço do bicampeão grego, tendo cumprido 1.084 minutos distribuídos por 21 jogos oficiais.

Na época 2019/20, a primeira no estrangeiro, Tiago Silva marcou quatro golos em 47 partidas pelo bicampeão europeu Nottingham Forest, do segundo escalão inglês.

Formado no Benfica e no Belenenses, o médio ofensivo iniciou o percurso como sénior nos `azuis`, tendo apontado 14 golos em 132 jogos oficiais entre 2012/13 e 2015/16, e jogou as três épocas seguintes (2016/17 a 2018/19) no Feirense, clube então na I Liga pelo qual marcou 14 golos em 97 partidas.

Tiago Silva é o terceiro reforço assegurado pelos vimaranenses para a época 2021/22, depois do defesa central Borevkovic, ex-Rio Ave, e do também médio Alfa Semedo, contratado ao Benfica, apesar de ter representado os ingleses do Reading na temporada anterior.

O Vitória de Guimarães inicia o campeonato no domingo às 15:30, com a receção ao Portimonense, no Estádio D. Afonso Henriques.