Médios Rúben Oliveira e Blati Touré rescindem com Vitória de Guimarães

Contratado ao Feirense no verão de 2017, por 200 mil euros, Rúben Oliveira disputou um jogo oficial pela equipa principal vitoriana na época 2017/18 - a goleada por 6-1 sobre o Vasco da Gama da Vidigueira, para a Taça de Portugal - e realizou 17 partidas pela equipa B, então na II Liga.



Formado na Sanjoanense, no Sporting, no Feirense e no Rio Ave, o jogador, de 25 anos, foi cedido, nas duas últimas temporadas, ao Desportivo das Aves, tendo jogado 50 encontros oficiais pelo clube que competia então na I Liga.



Já Blati Touré rescindiu com o Vitória sem disputar qualquer jogo, após ter chegado a Guimarães no verão de 2019, numa transferência em que os minhotos pagaram 350 mil euros ao Córdoba, clube pelo qual o médio cumpriu 22 partidas na II Liga espanhola, durante a época 2018/19.



Internacional pela seleção do Burquina Faso em 19 ocasiões, o jogador, de 26 anos, estava vinculado ao emblema minhoto até 2022.



Os dois jogadores estiveram afastados do plantel principal, treinado por Tiago Mendes, desde que o Vitória de Guimarães começou a preparar a época em curso, em 17 de agosto.