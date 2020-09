Medioub chega ao Tondela emprestado pelo Bordéus

“Abdel Jilal Medioub é o mais recente reforço do Tondela. O defesa-central, de 23 anos, chega por empréstimo de uma época do Bordéus, ficando o nosso clube com opção de compra no final da cedência”, anunciou a SAD na página oficial do clube.



A mesma nota conta que Medioub fez o seu percurso profissional no futebol espanhol, como o Don Benito e Granada e pelo “crónico campeão da Geórgia, o Dinamo Tbilisi,” e “tem agora pela frente um novo desafio na carreira que encara com otimismo”.



“Estou muito feliz de ter chegado a um clube como o Tondela. Uma equipa de muita luta que nunca desceu desde que chegou à I Liga. É um grande desafio num grande campeonato e vou dar tudo para ajudar os meus companheiros”, referiu aos canais de comunicação do clube.



Abdel Medioub nasceu em França, embora tenha dupla nacionalidade, francesa e argelina, e hoje já realizou os habituais exames médicos, pelo que deve integrar, na terça-feira, o primeiro treino com o restante plantel.



Medioub junta-se assim a Mario González, Salvador Agra, Pedro Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Naoufel Khacef e Bebeto no lote dos reforços do clube, que também realizou contratos profissionais com Telmo Arcanjo e Tiago Almeida.



O Tondela também trocou de treinador, ao assinar com o espanhol Pako Ayestarán, que substituiu o compatriota Natxo González.