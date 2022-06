Mehdi Taremi, do FC Porto, fecha o melhor onze da edição 2021/22 da I Liga

“O avançado do FC Porto protagonizou a melhor época da carreira e foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães a atuar na competição. Cada vez mais influente no conjunto orientado por Sérgio Conceição, o iraniano atuou durante 2.613 minutos, nos quais apontou 20 golos e 11 assistências”, lê-se na nota publicada pela Liga no seu sítio oficial.



No melhor ‘onze’ da temporada, Taremi junta-se ao guarda-redes Diogo Costa, aos defesas Pepe e Mbemba e aos médios Vítor Ferreira e Otávio, todos jogadores do FC Porto.



Pedro Porro, Matheus Reis e Matheus Nunes, do Sporting, Darwin, do Benfica, e Ricardo Horta, do Sporting de Braga, completam as escolhas dos 18 treinadores e 18 capitães das equipas que disputaram a I Liga na última época.



Na II Liga, o avançado João Carlos, jogador da Académica e melhor marcador da competição, com 17 golos, foi último jogador a ser anunciado, juntando-se a Jota, Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Leonardo Lelo e Saviour Godwin, todos do Casa Pia, Aderllan Santos e Guga, do Rio Ave, Alexsandro e João Teixeira, do Desportivo de Chaves, e Diogo Pinto, do Estrela da Amadora.