Mendes e Jovane ausentes do treino do Sporting

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos `leões`, Mendes continua a recuperar de uma contusão no pé esquerdo e voltou a fazer apenas tratamento na Academia de Alcochete, enquanto Jovane tem um traumatismo na anca direita e também falhou a sessão.

Os dois jogadores estão assim em dúvida para o duelo da nona jornada do campeonato, em que o Sporting vai defender liderança no campo do atual 10.º classificado, num embate com início agendado para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão.

A equipa de Rúben Amorim volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, numa sessão fechada, e o técnico `leonino` fará a antevisão do jogo com o Famalicão numa conferência de imprensa que está marcada para as 16:30, no Estádio José Alvalade.

O Sporting, que não conquista o campeonato desde 2001/02, vai iniciar a nona jornada da I Liga com quatro pontos de vantagem sobre Benfica e Sporting de Braga, que partilham o segundo lugar, e seis sobre o campeão FC Porto, que está no quarto posto.