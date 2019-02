Mercado de inverno fechou sem grandes novidades

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Fev, 2019, 08:03 / atualizado em 01 Fev, 2019, 08:03 | Futebol Nacional

As últimas horas do último dia de mercado aberto foi o entra e sai habitual.



O mercado de transferências, no futebol, fechou à meia-noite de quinta-feira.



As últimas movimentações foram registadas pelo jornalista João Gomes Dias.





Campeonato de Portugal é mercado apetecível



Campeonato de Portugal uma fábrica de talentos.





As equipas tentaram reforçar-se durante o mercado de Inverno para enfrentar o que resta da época futebolística e colocar os jogadores menos utilizados noutros clubes.O Campeonato de Portugal é uma competição muito procurada para contratar talentos.Académico de Viseu, Mafra e Paços de Ferreira são exemplos de equipas da II Liga que procuram naquele escalão comprar bom e barato.A transferência mais sonante é a de Gonçalo Gregório que passou para o Paços de Ferreira proveniente do Casa Pia onde marcou 22 golos em 18 jogos e é o melhor marcador dos campeonatos nacionais.João Victor passou do Mirandela para o Ac. Viseu.O Mafra comprou Nuno Silva ao Gafanha e João Paredes ao Chaves B.