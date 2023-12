Mica Silva é reforço de inverno do Belenenses

O jogador, natural de Silves, que na época passada representou o Penafiel, estava livre, motivo pelo qual pode rumar imediatamente ao Restelo.”, pode ler-se na conta oficial do Belenenses na rede social Facebook.Mica Silva não é de todo um jogador desconhecido para Vasco Faísca uma vez que já trabalhou sob alçada do técnico ao serviço do Farense, em 2021/22.O Belenenses, que vem de um empate (0-0) com o Santa Clara, ocupa o 17.º lugar da II Liga, com 13 pontos, voltará a entrar em ação em 6 de janeiro para medir forças com o Benfica B, 14.º, com 16, em jogo da 16.ª jornada.