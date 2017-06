Mielkarski classifica Conceição como um guerreiro

Mário Aleixo - RTP 05 Jun, 2017, 12:24 / atualizado em 05 Jun, 2017, 12:32 | Futebol Nacional

Numa altura em que a generalidade da comunicação social desportiva continua a dar com certa a contratação de Sérgio Conceição para técnico dos “dragões”, o jornalista Fernando Eurico falou com o ex-dianteiro portista e ouviu palavras de elogio ao antigo companheiro de equipa considerando-o o homem certo para orientar a equipa dos “dragões”.



Sobre Sérgio Conceição Mielkarski, que jogou com ele duas épocas no FC Porto, afirmou: “Na altura nunca pensei que ele pudesse chegar a este momento. Foi um jogador com muito carisma, ajudava muito a equipa. Qualquer jogador gosta de ter um treinador como ele, intenso, mostra caráter de guerreiro”.





Nas Antas, mesmo sem ser muito utilizado, venceu as três provas nacionais (Campeonato, Taça e Supertaça) apesar de ter marcado apenas oito golos durante as quatro épocas que permaneceu no FC Porto.Mielkarski mostrou-se surpreendido com a ausência de títulos no FC Porto mas deixou a ressalva: “Pinto da Costa sabe o que faz, já mostrou a sua liderança, e por isso vai voltar às conquistas. Vale a pena esperar um pouco mais para voltar a ter uma boa equipa e um bom treinador”.O antigo futebolista polaco, de 46 anos, foi tetracampeão no FC Porto onde permaneceu entre 1995 e 1999. À porta está a realização do Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 na Polónia, de 16 a 30 de junho.O antigo atleta espera com ansiedade o início da competição e confessou: Vou torcer pela minha seleção mas também por Portugal de Rui Jorge que foi meu companheiro e amigo quando jogamos juntos no FC Porto. Gostava de ver um Polónia-Portugal”.Recorde-se que Milekarski além da grave lesão que o atormentou, ainda teve de travar uma luta acesa por um lugar no ataque do FC Porto com Rui Barros, Domingos, Artur, Jardel e Edmilson, entre outros.