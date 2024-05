Miguel Albuquerque promete mais apoio ao futebol profissional

À margem de um evento na Quinta Magnólia, no Funchal, que homenageou jovens atletas madeirenses que se têm destacado nas várias modalidades desportivas, Miguel Albuquerque disse que o executivo madeirense "vai reequacionar os apoios" ao desporto de acordo com a "sustentabilidade financeira" e a "transparência nos critérios".



Sem adiantar valores, o presidente do executivo da Madeira afirmou que um dos critérios a ter em conta para a melhoria dos apoios será a atual taxa de "inflação", assim como "algumas melhorias que são necessárias para a alta competição".



No que diz respeito ao Nacional, que vai competir na próxima temporada na I Liga, e ao Marítimo, que luta ainda pelo acesso ao play-off de subida ao escalão maior do futebol português, Miguel Albuquerque adiantou que "está tudo em aberto para iniciar negociações com os clubes no próximo quadro governativo", assim como uma revisão no que diz respeito à política de apoios ao desporto amador.



"O presidente do Nacional sabe muito bem o acordo que fez há quatro anos com o Governo", disse ainda Miguel Albuquerque, em relação às críticas que Rui Alves endereçou no domingo em relação à política de apoios ao desporto do Governo Regional da Madeira.



Para o futebol profissional, "foi acordado um contrato a quatro anos com os clubes", que no caso das equipas da I Liga tem o valor de 1,750 milhões de euros, ao passo que nos emblemas da II Liga é de 875 mil euros, sendo que só agora é que poderão ser reequacionados esses números, concluiu.



"Acabámos há dois anos de pagar" o Estádio da Madeira, onde joga o Nacional, que custou "cerca de 29 milhões de euros", confirmou Miguel Albuquerque, para depois dizer que o executivo madeirense ainda está a "pagar o estádio do Marítimo.



Miguel Albuquerque aproveitou igualmente a oportunidade para felicitar o Nacional pelo regresso à I Liga de futebol e manifestou o desejo de que o Marítimo também consiga alcançar o mesmo feito, algo que o deixaria "muito satisfeito".