Miguel Cardoso confirmado presidente da SAD do Vitória

Eleito presidente dos vitorianos em 5 de março, num sufrágio em que obteve 62,5% dos votos, impondo-se ao antecessor Miguel Pinto Lisboa (18,7%) e a Alex Costa (17,5%), o dirigente integra os órgãos sociais da SAD para o triénio entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2022, após decisão aprovada pela maioria na reunião magna, indica o clube no sítio oficial.



Os mais de 30 acionistas presentes na sessão decorrida na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques elegeram ainda os vice-presidentes Nuno Leite e Diogo Leite Ribeiro como vogais do conselho de administração da SAD, por cooptação, Guilherme Dias como presidente da mesa da assembleia geral da SAD e Maria José Pimenta Machado como secretária da assembleia geral da SAD.