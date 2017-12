Miguel Cardoso promete um Rio Ave a "dar tudo" para vencer o Benfica

Lusa 12 Dez, 2017, 17:49 | Futebol Nacional

O técnico da formação vila-condense referiu que o seu grupo de trabalho tem "uma grande vontade de estar na final do Jamor" e que, por isso, "não pretende desperdiçar a oportunidade".



"O sorteio deu-nos uma oportunidade, sabemos que para disputar a final temos, antes, de fazer jogos importantes e com adversários fortes. Temos de ser muito competentes e estar no limite das nossas possibilidades, porque queremos ganhar o jogo", sublinhou Miguel Cardoso.



O treinador do clube da foz do Ave prometeu, para este jogo, "uma equipa a trabalhar, desde o primeiro minuto, para cumprir o objetivo definido para esta competição [chegada à final], assegurando um Rio Ave "forte, unido e muito focado na obtenção da vitória".



"Como treinador, só tenho de alimentar esse desejo da minha equipa e dotá-la de pressupostos que possam ser decisivos para este jogo com o Benfica, de modo a que os jogadores possam entrar em campo competentes", afirmou Miguel Cardoso.



As duas equipas já se encontraram esta época, para o campeonato, em que o Benfica não conseguiu ir além de um empate no estádio dos Arcos. Apesar do palco deste duelo da taça ser o mesmo, Miguel Cardoso evitou comparações entre jogos anteriores.



"A nossa atitude não é estar a olhar para o passado, seja ele da quinta jornada ou ainda mais longínquo", disse o treinador dos vila-condenses, completando: "Acredito que o Benfica vai ter o mesmo respeito por nós do que nós temos por eles e que ambos tentaremos impor a nossa ideia de jogo."



Miguel Cardoso espera, por isso, "um Benfica forte, competente, que vai criar um contexto de jogo que exigirá o máximo dos máximos do Rio Ave", mas deixou uma garantia: "Reconheço que o adversário tem características diferenciadas, mas é nossa intenção abordar o jogo com o foco no que podemos fazer. É a nossa responsabilidade condicionar o jogo do Benfica."



O técnico, que como habitualmente não divulga a lista de convocados, tem todo o grupo à disposição para este desafio, voltando a contar com o 'capitão' Tarantini, que regressa após ter cumprido um jogo de castigo.



O Rio Ave recebe esta quarta-feira o Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para as 21:00.